Üye Girişi
Haberler

Baskil'de Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Baskil'de Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Ziraat Odası ve Strateji Geliştirme ve Planlama Derneği tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda akıllı tarım uygulamaları, besi hayvanları beslenmesi ve hastalıkları hakkında bilgi verildi.

Elazığ'ın Baskil Ziraat Odası ve Elazığ Strateji Geliştirme ve Planlama Derneği tarafından çiftçilere ve muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Baskil Hükümet Konağı Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, akıllı tarım uygulamaları, besi hayvanlarının beslenmesi ve hastalıkları konusunda bilgi verildi.

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, tarım havzası olan ilçedeki çiftçilerin sorunlarını çözmek ve onları bilgilendirmek için bir araya geldiklerini belirterek, toplantı için emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Adli Bilişim Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Yaman, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Güler, Prof. Dr. Mehmet Çavaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, veteriner hekimler ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık

Belediyenin yaptığı kira zammı, kadın işletmeciyi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Poşete zam gelecek mi? 2025 Plastik poşet ücreti ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.