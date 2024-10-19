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Baskil'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Baskil'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tören, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey'in çelenk sunmasıyla başladı. Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, muhtarların halk ile devlet arasında önemli bir köprü olduğuna dikkat çekti.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Baskil Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Balıbey ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Türker, demokrasinin unsurlarından biri olan muhtarlığın, halk ile devlet arasında bir köprü bağı kurduğunu söyledi.

Vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi, sorunlarının en kısa sürede çözümle kavuşması noktasında muhtarların önemli bir role sahip olduğunu kaydeden Türker, "Görevini özveriyle yerine getiren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel

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