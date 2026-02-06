Haberler

İzmir'de anneannesini dolandıran torun ve suç ortağı tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, anneannesinin taşınmazını baskı ve hile yoluyla almak isteyen torun K.Ş. ve suç ortağı E.S. tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda, 'kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla hakim karşısına çıkartıldılar.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde anneannesine ait taşınmazı, baskı ve hile yoluyla üzerine almak için işlem yaptırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan torun K.Ş. ile suç ortağı E.S., tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Semra Şenkaya'ya (85) ait taşınmazla ilgili baskı ve hile yoluyla işlem yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Şenkaya'nın torunu K.Ş. ile suç ortağı olduğu belirlenen E.S., kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe 'kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

