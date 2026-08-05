Haberler

Çankaya'da kadın cinayetinde 6 gözaltı, 1 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Çankaya'da yol kenarında bulunan Gülay Akgün M.'nin cesediyle ilgili soruşturmada cinayet olduğu belirlendi. Şüpheli K.A. Kırıkkale'de, diğer beş kişi de 'suçluyu kayırma' suçundan gözaltına alındı. K.Y. tutuklandı, beş şüpheli adliyeye sevk edilecek.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

İmrahor Deresi yakınlarında 30 Temmuz'da yol kenarında bulunan ve Gülay Akgün M'ye ait olduğu tespit edilen cesede ilişkin yürütülen çalışmada olayın cinayet olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli K.A'yı düzenlenen operasyonla Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gözaltına aldı.

Operasyonda A.A, S.D, F.B, C.Y. ve K.Y. ise "suçluyu kayırma" suçundan yakalandı.

İşlemleri tamamlanan K.Y'nin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

K.A'nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA
Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da

Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi

5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi
Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Fenerbahçe'nin 40 milyon Euro'luk teklifine Benfica'dan cevap

40 milyon Euro'luk dev teklife cevap!