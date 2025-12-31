Başkentte yılbaşı tedbirleri KGYS Merkezi'nden takip ediliyor

Ankara'da emniyetin yılbaşı denetimleri, 19 bin 242 personelle, 641 uygulama noktasında sabaha kadar sürecek.

Denetimler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nden anlık takip ediliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim de KGYS'de kentin ana cadde, kavşak ve işlek noktalarında yapılan denetimleri izledi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Zaim, 2026'nın huzur ve refah dolu bir yıl olmasını temenni etti, Yalova'daki terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit olan 3 polise Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara'da da terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Zaim, yılbaşında da bu mücadelenin tüm birimlerle sürdüğünün altını çizdi.

Zaim, şunları ifade etti:

"Sadece bugün değil, bugüne gelinen süreçte Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin'in emirleriyle bilhassa son 15 gündür çok sıkı denetimler ve uygulamalar yaptık. Başkentimizde yılbaşı gecesi ilerleyen saatlere kadar 19 bin 242 personelimiz görev yapmakta. 641 ayrı noktada 2 bin 684 ekiple bu görevleri yürütmekteyiz. Bugüne kadar 15 günlük süreç boyunca salimen bu görevler yürütüldü. Halkımızın yoğun olduğu yerlerde, AVM'ler, tren garı, AŞTİ, havalimanı, metro ve eğlence yerlerinde sıkı denetimler yaptık. Bugün itibarıyla da aynı hassasiyetle görevimizi ifa edeceğiz."

Özel Harekat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve idari birimler de dahil olmak üzere herkesin görevinin başında olduğunu aktaran Zaim, trafik ekiplerinin de çok üst düzey önlemler aldığını kaydetti.

"Gerekli tedbirleri aldık"

Zaim, yılbaşı kutlamaları nedeniyle eğlence yerlerinden alkol kullandıktan sonra çıkan sürücülerin araçlarıyla seyir halindeyken kazalara sebebiyet verebildiğini, bu noktada ekiplerin gerekli müeyyideleri ortaya koyacağını söyledi.

Ruhsatsız silah taşınması ve bulundurulması noktasında 6136 sayılı Kanun'da bir ceza artışının olduğunu hatırlatan Zaim, bunun yanı sıra bu silahları kullanma ve havaya ateş etme gibi fiillere yönelik de tedbirlerin alındığını dile getirdi. Zaim, "Bu meskun mahalde ateş etme diye ifade ettiğimiz, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçu olarak bu noktada yunuslarımızla, bilhassa resmi ekiplerimizle, ilçe ekiplerimizle gerekli tedbirleri aldık. Buna en hızlı şekilde cevap vereceğiz ve kayıtsız kalmayacağız." dedi.

KGYS birimiyle çok sayıda kamerayla Ankara'nın her noktasını anbean izleyeceklerini belirten Zaim, "Bir olay olduğu vakit, bir konu cereyan ettiğinde en hızlı şekilde reaksiyon vermek adına buradan ekiplerimiz yönlendirilecek, sevk edilecek. Olay mahalline hızlı intikal eden ekiplerimiz elbette failleri tespit edecek, o şüphelileri yakalayacak, gözaltına alacak." diye konuştu.