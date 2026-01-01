Başkentliler yeni yıla kar manzarasıyla uyandı
Başkentte, yeni yılın ilk günü kar yağışıyla karşılandı. Şehrin yüksek yerlerindeki caddeler ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, parklar da karla doldu. Vatandaşlar sabah yürüyüşlerinde hatıra fotoğrafları çektirip çocukları kar topu oynadı.
Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak sabaha kadar devam etti.
Yağış nedeniyle özellikle şehrin yüksek yerlerindeki cadde ve sokaklar beyaz örtüye büründü.
Kuğulu Park ile Botanik Park gibi şehrin simge noktalarında sabah yürüyüşüne çıkanlar hatıra fotoğrafı çektirirken okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kar topu oynadı.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel