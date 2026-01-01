Başkentliler yeni yıla kar manzarasıyla uyandı

Başkentte vatandaşlar yeni yılın ilk gününü kar manzaralarıyla karşıladı.

Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak sabaha kadar devam etti.

Yağış nedeniyle özellikle şehrin yüksek yerlerindeki cadde ve sokaklar beyaz örtüye büründü.

Kuğulu Park ile Botanik Park gibi şehrin simge noktalarında sabah yürüyüşüne çıkanlar hatıra fotoğrafı çektirirken okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kar topu oynadı.