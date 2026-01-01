Haberler

Başkentliler yeni yıla kar manzarasıyla uyandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkentte, yeni yılın ilk günü kar yağışıyla karşılandı. Şehrin yüksek yerlerindeki caddeler ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, parklar da karla doldu. Vatandaşlar sabah yürüyüşlerinde hatıra fotoğrafları çektirip çocukları kar topu oynadı.

Başkentte vatandaşlar yeni yılın ilk gününü kar manzaralarıyla karşıladı.

Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak sabaha kadar devam etti.

Yağış nedeniyle özellikle şehrin yüksek yerlerindeki cadde ve sokaklar beyaz örtüye büründü.

Kuğulu Park ile Botanik Park gibi şehrin simge noktalarında sabah yürüyüşüne çıkanlar hatıra fotoğrafı çektirirken okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kar topu oynadı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor