Altındağ'da alacak kavgası kanlı bitti
Ankara'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı.
Battalgazi Mahallesi 1017. Cadde'de Ö.N. ile S.T, alacak meselesi nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T, arkadaşı Ö.N'yi silahla öldürdü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.T'yi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA