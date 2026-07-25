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Başkentte sağanak nedeniyle su basan alt geçitte bir araç mahsur kaldı

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Ankara'da sağanak nedeniyle Turgut Özal 2 Bulvarı D200 Karayolu üzerinde yer alan alt geçitte su basması sonucu bir otomobil mahsur kaldı.

Ankara'da sağanak nedeniyle Turgut Özal 2 Bulvarı D200 Karayolu üzerinde yer alan alt geçitte su basması sonucu bir otomobil mahsur kaldı.

Başkentte gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Turgut Özal 2 Bulvarı D200 Karayolu üzerinde yer alan bir alt geçitte ise su birikmesi sonucunda otomobil mahsur kaldı.

Alt geçit, su tahliye edilene kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Öte yandan kent genelinde itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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