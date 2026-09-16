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Başkentte okul çevrelerindeki denetimlerde kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

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Başkentte jandarma ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimlerinde 75 karton kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Başkentte jandarma ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimlerinde 75 karton kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında, okul çevrelerinde alınan asayiş ve trafik tedbirleri aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 44 trafik jandarması ve 137 jandarma asayiş timi tarafından okul çevrelerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılıyor.

Okul çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler sırasında, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 75 karton (toplam 15 bin adet) kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlemlere başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okul ve çevrelerinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla motosiklet ve sürücülerine yönelik özel denetimler gerçekleştirilmiştir. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerindeki asayiş ve trafik tedbirleri ile kontrol ve denetim faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir."

Kaynak: AA
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