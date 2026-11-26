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Ankara'da, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla "Karabağ Zafer Günü" programı düzenlendi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeki programda, Türk milletinin tarihte büyük zaferler kazandığını belirterek, bu zaferler kazanılırken verilen kayıpların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Karabağ Zaferi'nde Türkiye ile Azerbaycan'ın sergilediği dayanışmadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Destici, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sözünü hatırlattı.

Destici, şunları söyledi:

"Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte inşallah sadece Azerbaycan-Türkiye değil, bütün Türk devletleri 'tek millet' olduğunun şuuruna varmış olur. Türk Devletleri Teşkilatı'nı çok kıymetli buluyoruz. Bunda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in büyük katkıları olmuştur. Merhum Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' hedefi aslında bu yüzyılın turanıdır, kızıl elmasıdır. Biz, bu asırda dilde, fikirde, işte birliği sağladığımızda Türk dünyası daha güçlü, müreffeh bir hale gelecektir, coğrafyamız barışa erişecektir, dünya barışına büyük katkı sağlayacaktır. Tüm devlet büyüklerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği."

"Azerbaycan-Türkiye kardeşliği bozulacak bir şey değil"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da Azerbaycan'ın Karabağ'ı unutmadığını, 30 yıl boyunca Karabağ'ın acısının hep taze tutularak geri dönüş inancının hiç yitirilmediğini dile getirdi.

Zaferden birkaç ay sonra, pandemi döneminde Bakü'ye yaptıkları ziyareti hatırlatan Karakaya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdikleri görüşmede Şuşa'yı ziyaret etme taleplerini ilettiklerini ancak güvenlik ve yol çalışmaları nedeniyle bölgeye gitmelerine izin verilmediğini söyledi.

Aliyev'in bölgeye ilk resmi ziyaret için "Ben kardeşimle gideceğim" dediğini anlatan Karakaya, "Dolayısıyla Azerbaycan-Türkiye kardeşliği isteseniz de bozulacak bir şey değil." dedi.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ise Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yalnızca Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının ortak zaferi olduğunu belirtti.

Ayrım, savaş sürecinde Azerbaycan'ın yanında dostu ve kardeşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 86 milyon Türk milletinin yer aldığını söyledi.

Kaynak: AA