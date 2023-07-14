Başkentte kamyon otobüse çarptı: 12 yaralı

Ankara-Eskişehir yolu üzerinde kamyonun EGO otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Eskişehir yolu üzerinde Polatlı istikametinde meydana geldi. Olayda, 06 BU 7062 plakalı EGO otobüsüne arkadan çarpan 06 CNY 39 plakalı kamyonun sürücüsü 54 yaşındaki C.Y. ağır yaralandı. Otobüste yer alan 10 yolcu ve sürücü ise hafif yaralı olarak kurtarıldı. Kazanın ardından tek şeridi trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.