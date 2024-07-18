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Başkentte Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı, 487 Kaçak Eşya ve 208 Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı ve 487 kaçak eşya ile 208 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonun detaylarına göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ve Çankaya'da belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Başkentte düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 487 kaçak muhtelif eşya ve 208 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında, dün Altındağ ve Çankaya'da belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

??Operasyonun düzenlendiği 4 iş yerindeki 4 şüpheli yakalandı.

Bu adreslerdeki aramalarda 487 kaçak muhtelif eşya, 208 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin nitelik ve değer tespitinin Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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