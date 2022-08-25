Başkentte EGEDES uygulaması yapıldı Güncel Haberler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen EGEDES Projesi kapsamında Başkentte uygulama yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen EGEDES Projesi kapsamında Başkentte uygulama yapıldı. Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde ASELSAN AŞ tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES aracıyla trafik akışını aksatmadan egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan araçlar tespit edildi. Projeye ilişkin bilgi veren Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 net Sıfır emisyonunu tüm dünyaya açıkladığını belirterek, bakanlık olarak bu vizyon çerçevesinde çalışmaları devam ettirdiklerini söyledi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Kördemirci Sakıp Sabancı Bulvarı İklim Değişikliği Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Başkentte EGEDES uygulaması yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.