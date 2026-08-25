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Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 18 Gözaltı

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Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, 36 bin 330 paket sigara, 4 bin 811 puro, 2 bin nikotin sakızı, 1180 elektronik sigara, 1000 tıbbi ilaç ve 244 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 zanlı hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" uyarınca adli işlem başlatıldı.

Öte yandan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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