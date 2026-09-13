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Başkentte "COP31 Farkındalık Etkinliği" düzenlendi

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Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, çocuk hakları ile iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "COP31 Farkındalık Etkinliği: Gelecek Bizimle Yeşeriyor" programı düzenlendi.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, çocuk hakları ile iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "COP31 Farkındalık Etkinliği: Gelecek Bizimle Yeşeriyor" programı düzenlendi.

Saraçoğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, İl Müdürlüğüne bağlı Ankara Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocukların öncülüğünde tematik stantlar ve atölyeler kuruldu.

Stantlarda ziyaretçilere iklim değişikliği, çocuk hakları ve bilinçli dijital tüketim konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Müdürü Nevim Öz, etkinlik alanını ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Stantları gezen Öz, faaliyetler hakkında çocuklardan ve görevlilerden bilgi aldı.

"Çocuk Hakları ve Çocuk Hakları İl Komitesi Tanıtım" ile "Dijital İsraf ve Farkındalık" stantlarında, iklim krizinin çocuk hakları üzerindeki etkilerine dikkat çekildi, çocuklar ve ailelere bilinçli dijital tüketim konusunda bilgi verildi.

"Tohum Topu Üretim ve Dağıtım" atölyesinde, çocuklar tarafından kuraklığa dayanıklı yerel bitki tohumlarından hazırlanan tohum topları ziyaretçilere dağıtıldı.

"Sanat ve Boyama Atölyesi"nde ise iklim, çevre ve doğa temaları ele alındı. Çocuklar, atık ve geri dönüştürülebilir malzemelerle boyama ve dönüştürme faaliyetlerine katıldı.

Kaynak: AA
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