Haberler

Ankara'da 2 milyon lira gasp: 7 şüpheli Kırıkkale'de yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da ev satışından elde edilen 2 milyon lirası gasbedilen 60 yaşındaki kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, il dışına kaçan 7 şüpheli Kırıkkale'de yakalanarak parayla birlikte ele geçirildi.

Ankara'da 60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını gasbedip il dışına kaçan 7 şüpheli Kırıkkale'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın ev satışından elde ettiği 2 milyon lirayı ikametine götürdüğü sırada gasbedildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda şüphelileri saptayan polis ekipleri, olay sonrasında zanlıların araç değiştirdiğini ve il dışına kaçabileceklerini değerlendirerek çalışma alanını genişletti.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Kırıkkale'de durdurulan ticari araçtaki 7 şüpheli gözaltına alındı.

Araçtaki aramalarda ele geçirilen 2 milyon lira, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti

Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti
Kargoyu kameraya bakarak kırdı

Kargocunun rezilliği anbean kamerada
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor

İsrail'den skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı

Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
12 yaşındaki kıza bunu yaptı, bir de görüntülerini paylaştı

Cami bahçesinde infial yaratan görüntü! Küçük kıza kabusu yaşattılar