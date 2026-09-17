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Başkentte bir depoda kaçak akaryakıt malzemeleri ele geçirildi

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Başkentte bir depoda kaçak akaryakıt malzemeleri ele geçirildi
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Ankara'da jandarma ekiplerince bir depoya gerçekleştirilen operasyonda kaçak akaryakıt üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince bir depoya gerçekleştirilen operasyonda kaçak akaryakıt üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mamak İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, T.A'nın madeni yağları kimyasallarla karıştırarak akaryakıt elde ettiği ve motor yağı yaparak sattığı tespit edildi.

Adreste yapılan aramada, kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 8 bin litre madeni yağ, 13 bin 500 litre temizlik maddesi, 5 bin litre gliserin, 2 bin kilogram temizlik ham maddesi, 10 bin 800 çeşitli madeni yağ markalarına ait etiket, ambalaj makinası ve folyo kapatma makinası ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA
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