Ankara'da araç hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Başkentte araç hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince araç hırsızlıklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, 2 şüphelinin farklı tarihlerde çeşitli ilçelerden araç çaldıklarını, bu araçları da başka araçlardan çaldıkları plakaları takarak gizlemeye çalıştıklarını tespit etti.

Operasyon sonucunda ekipler 8 ayrı suça karışan 2 şüpheliyi gözaltına alırken, bulunan araçlar ise işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.