Haberler

Evini Satan Vatandaşın 2 Milyon Lirasını Gasp Eden 7 Kişi Yakalandı

Evini Satan Vatandaşın 2 Milyon Lirasını Gasp Eden 7 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da evini satan bir vatandaşın aracından zorla 2 milyon lirasını gasp eden 7 şüpheli, polis tarafından Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı. Para bulunarak sahibine teslim edildi, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ANKARA'da evini satan kişinin aracındaki 2 milyon lirasını gasbeden 7 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Para ise bulunup, sahibine teslim edildi.

Başkent'te 60 yaşındaki vatandaşın, evini sattıktan sonra aldığı 2 milyon lirayla yaşadığı eve geldi. Bu kişi aracından indiği sırada bazı kişiler para çantasını zorla alıp, kaçtı. Şikayet üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelileri ve kullandıkları aracı belirledi. Araç değiştirdikleri tespit edilen şüphelilerin Ankara dışına çıkabileceği değerlendirilerek çalışma genişletildi. Kırıkkale'de durdurulan transit araçta bulunan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada gasbedilen 2 milyon lira ele geçirildi. Para sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
Savaş piyasaları sarstı! Petrol 100 doları aştı, altın tepetaklak oldu

Piyasalarda deprem! Her şey bir anda tepetaklak oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"
Kargoyu kameraya bakarak kırdı

Kargocunun rezilliği anbean kamerada
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor
12 yaşındaki kıza bunu yaptı, bir de görüntülerini paylaştı

Cami bahçesinde infial yaratan görüntü! Küçük kıza kabusu yaşattılar
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı

Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif
Trump'ın yeni kararı Tahran'ı ayağa kaldırdı: Büyük bir kaos yaşanır

Trump yeni kararı duyurdu, Tahran ayağa kalktı: Büyük kaos çıkacak