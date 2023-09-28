Başkentin trafiği, şehit polisin kızına emanet

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ilk kadın müdürü Sevil Atasoy, şehit trafik polisi babasını örnek alarak seçtiği mesleğini gururla yerine getiriyor.

Yaklaşık 20 yıldır emniyet teşkilatında görev yapan, 2 çocuk annesi Atasoy, 6 yıldan bu yana görevini Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde sürdürüyor.

Trafik polisi babası Mehmet Bayraktar'ın 1998'de Eskişehir'de alkollü sürücünün kullandığı araçla çarpması sonucu şehit olmasının ardından polis memuru olmaya karar veren Atasoy, 1999'da 17 yaşındayken Polis Akademisini kazandı.

Şu an 3. sınıf emniyet müdürü olan Atasoy, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından trafik şube müdürlüğü görevine getirildi. Atasoy Ankara'nın ilk kadın trafik şube müdürü oldu.

Yeni görevine 23 Ağustos'ta başlayan Atasoy, Türkiye'nin kalbi Ankara'nın trafik düzeninden sorumlu.

"Şehit bir trafik polisinin kızı olarak trafik müdürü olmak bana çok büyük gurur verdi"

Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu mesleğin çocukluk hayali olduğunu belirtti.

Yakın çevresinde çok fazla polis bulunduğunu, mesleğini seçerken onların özverili çalışmalarından etkilendiğini dile getiren Atasoy, polislerin içerisinde büyüdüğünü belirterek "Bu yüzden polislik benim için bir yaşam biçimi. Ama bu mesleği seçmemdeki en önemli etken babam yani şehit polis memuru Mehmet Bayraktar'dır. Ben hep babam gibi bir polis olmak istedim." diye konuştu.

Babasının şehit olduğunu, o günden sonra polis olmayı daha çok istediğini belirten Atasoy, " Şehit bir trafik polisinin kızı olarak trafik müdürü olmak bana çok büyük gurur verdi. Babam atandığımı görseydi, benimle çok büyük gurur duyardı." dedi.

Ankara trafiğinin 800'ü aşkın polis memuruyla kontrol edildiğini aktaran Atasoy, ekibin yüzde 10'unun kadınlarda oluştuğunu bildirdi.

Görevi tebliğ edilince çok mutlu olduğunu dile getiren Atasoy, "Bu yıl kadınların yılı oldu, devlet teşkilatında üst kademelere birçok kadın yönetici atandı. Önü açıldığı takdirde kadınlar her şeyi yapabilir. İl Emniyet müdürümüz, benim gibi diğer kadın meslektaşlarıma da aktif görev vererek önlerini açtı. Hem kendimin hem de diğer kadınların her noktada başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Atasoy, sürücülerin, kadın polislere daha ılımlı yaklaştıklarını ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

"Amacımız en az can kaybı"

Sevil Atasoy, başkentte daha rahat ulaşım için trafik akışını düzenlediklerini, trafik kazalarına kısa sürede müdahale ettiklerini, kaza sayısını en aza indirmek için denetim yaptıklarını belirtti. Bölge amirlerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından yoğunluğu tespit ederek bilgi verdiğini, sabit veya seyir halindeki ekiplerle yoğunluğa müdahale ettiklerini belirten Atasoy, "Amacımız en az can kaybı, en az kazanın olması, Ankaralıların güvenli seyahat etmesi. Bu nedenle araç ve yaya trafiğinin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Profesyonel ve özverili çalışan bir kadromuz var." değerlendirmesinde bulundu.