Başkent'te arpa hasadı başladı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde arpa hasadı başladı. Tarlalara giren biçerdöverler, verimli geçen sezonun hasatlarını toplamaya başladı.

Başkent'in tarım alanlarıyla öne çıkan ilçesi Polatlı'da biçerdöverler, 24 saat çalışarak yoğun emek verilerek ekilen arpaları hasat etmeye başladılar. Polatlı ilçesinde yüzlerce dönümlük tahıl tarlaları bulunan Emre Çiftçi, "Şu anda arpalarımızın hasadı yapılıyor. Bu bölge için verimleri gayet iyi çok şükür. Bu sene yağışların çok olması sulama açısından iyi oldu ama fazla yağış olması bazı hastalıkları beraberinde getirdi. Ürünler değerlendirmeye gittiği zaman sonucunu göreceğiz. Burada yaklaşık bin 500 dönümlük bir arazi var. Bir dönüm tarladan 700 kilo arpa hasat edebiliyoruz. Hasatlarımızı şu anda borsa üzerinden satabiliyoruz. Lisanslı depolar dolu olduğu için ürünleri depolara teslim edemiyoruz. Borsada tüccarlar alıyor. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin taahhüt ettiği bir fiyat var. Randevulu bir şekilde devletimize ürünlerimizi satabiliyoruz. Duyduğum kadarıyla devlet elindeki depo sayılarını arttırdığı için çiftçinin elinde ürün bırakılmayacak deniliyor. Devlet, taban fiyat üzerinden çiftçinin elindeki tüm ürünleri alacak. Arpa için devletimiz 7 lira veriyor. 50 kuruşta prim desteği alıyoruz. Allah bereket versin, şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.