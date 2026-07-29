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Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

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Tacikistan tarafından uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası düzeyde aranan 47 yaşındaki B.K., İstanbul Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tacikistan tarafından uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası düzeyde aranan 47 yaşındaki B.K., İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Tacikistan adli makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve ülkeye iadesi talep edilen B.K.'nin İstanbul'da olduğunu belirledi.

Şüpheli, önceki gün Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. B.K.'nın Özbekistan'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, uyuşturucu maddelerin saklanması ve depolanmasında kullanılan adresleri temin ederek bu faaliyetlerden gelir elde ettiği tespit edildi.

Yakalanan şüphelinin, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanması ve hakkında yürütülen adli süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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