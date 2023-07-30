Başkan Zolan, biçerdöverle buğday hasadı yaptı

DENİZLİ - Denizlili binlerce çiftçinin toprakla buluşturduğu sertifikalı buğdayların hasadı, Belediye Başkan Osman Zolan'ın katılımıyla gerçekleşti. Biçerdöverle hasat yapan Başkan Zolan, "İnşallah desteklerimiz devam edecek ve el birliğiyle şehrimizi, ülkemizi daha ileriye, daha güzele götüreceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 4 bin 892 çiftçinin toprakla buluşturduğu bin 525 tonluk sertifikalı buğday, arpa ve yem bitkisi tohumlarının hasadı başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas ilçesinin Altınova Mahallesi'ndeki bir çiftçinin buğday tarlasında gerçekleştirilen hasada katıldı. Başkan Zolan'a Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer de eşlik etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yüzde 50 hibe ile verdiği sertifikalı buğdayın biçerdöverle hasadını yapan Başkan Osman Zolan, daha sonra sapla samandan ayrılan ürünü traktöre aktardı. Başkan Osman Zolan'ı biçerdöver kullandığını görenler hayretlerini gizleyemezken hasat renkli görüntülere sahne oldu.

"Kendi tahılımızı yeteri kadar üretmemiz gerekiyor"

Denizli'nin büyükşehir olmasının ardından kanunun verdiği yetkiyle çiftçi ve üreticilere de destek olduklarını ve bugüne kadar kırsala yönelik 50'nin üzerinde destek projesi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Zolan, "Bu projelerle her bir çiftçimize dokunmaya, onların daha fazla ve kaliteli üretmesine ve sonuçta daha fazla kazanmasına destek olmaya çalıştık" dedi. Buğdayın insanların temel gıda maddesi olduğuna değinen Başkan Zolan, "Bu ürünün yokluğu birçok sıkıntıya sebep verebiliyor. İşte bugün tahıl koridorunun kurulması ile ilgili dünya Türkiye'nin gözünün içine bakıyor. Kendi tahılımızı yeteri kadar üretmemiz gerekiyor. Bunun için Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokolle çiftçilerimize kalite ve üretimi daha da artıracak sertifikalı buğday tohumu desteği verdik" diye konuştu.

Yüzde 50 hibe ile verdikleri tohumları toprakla buluşturarak ülkeye kattıkları katma değer için tüm çiftçilere teşekkür eden Başkan Zolan, "İnşallah desteklerimiz devam edecek ve el birliğiyle şehrimizi, ülkemizi daha ileriye, daha güzele götüreceğiz. Bugün hasat zamanı. Biliyorsunuz hasat çok kıymetlidir. Bağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun, derler. Bizim çok şükür bu tarlada izimiz vardı, desteğimiz vardı. Hasada gelerek bu güzelliği yaşıyoruz. Ürünün kalitesine baktığımızda ise insanlarımızın yüzünün güldüğünü görüyoruz ve onlardan daha da mutlu oluyoruz. İnşallah daha kaliteli ve fazla üretim için çiftçilerimize desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. Hasadı yapılan sertifikalı buğdayların seneye tohum olarak da kullanılabileceğini kaydeden Başkan Zolan, "Sertifikalı tohumlarımız hasatlarla çoğalacak, şehrimizde kaliteli, verimli ve bol ürün elde edilmesinin mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum, hasadımız bereketli olsun" ifadelerini kullandı.