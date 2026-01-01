Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, Erzurum'da Gaziantepli öğrencilerle buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Erzurum'da eğitim gören Gaziantepli öğrencilerle yemek programında bir araya geldi.

Başkan Tahmazoğlu, kentteki üniversitelerde öğrenim gören Gaziantepli öğrenciler ile yemek programında bir araya geldi. Burada öğrencilerle sohbet ederek istek ve ihtiyaçlarını dinleyen Tahmazoğlu, onlara başarı diledi.

Tahmazoğlu, her zaman öğrencilerin yanında olduğunu söyledi.

Başkan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl 29 bin öğrencimize eğitim desteği verdik. Bu öğrencilerimiz ülkemizin 81 ilindeler. Destek verdiğimiz gibi öğrencilerimizi okudukları şehirlere gidip ziyaret ediyoruz, varsa problemlerini dinliyoruz, hasret gideriyoruz, sohbet ediyoruz. Öğrencilerimizin bir problemi de varsa o ilin yetkilileri ile görüşecek gidermeye çalışıyoruz. Böylece aramızdaki kaynaşmalar devam ediyor."

Program, öğrencilerle gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından, hediye dağıtımı ile son buldu.