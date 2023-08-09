Başkan Şadi Yazıcı kepçeyi vurdu, Marmados Sitesi'nde kentsel dönüşüm başladı

Tuzla'da Marmados Sitesi, kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkıldı

İSTANBUL - Tuzla'da yapı ömrünü tamamlamış sitelerin kentsel dönüşüm sürecine girmesi çerçevesinde, 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi sonrasında orta hasarlı olan, günümüzde ise yapı ömrünü tamamlayan Marmados Sitesi yıkıldı. Yıkım için kepçenin koltuğuna oturan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ilk kepçeyi vurdu. Başkan Yazıcı, "Biz burada aslında güvensizliği yıkıyoruz, depreme karşı olan korkuları yıkıyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi ilçede yapı ömrünü tamamlayan sitelerin kentsel dönüşüm sürecine başlaması için site sakinleri ile bire bir görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi sonrasında orta hasarlı olan, günümüzde ise yapı ömrünü tamamlamış olan Marmados Sitesi yıkıldı. Sitenin yıkımı için ilk kepçeyi Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı vurdu. Tuz-Yap vasıtasıyla, yıkımın ardından alanda tekrar dikilecek depreme karşı dayanıklı binalar, vatandaşların deprem korkusuna karşı güvenle barınmalarını sağlayacak.

Öte yandan Tuzla Belediyesi tarafından ilçede şimdiye dek 2 bin 72 bina, 9 bin 419 bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı. 140 binada bin 960 bağımsız birimde çalışmalar devam ediyor.

"Biz burada güvensizliği yıkıyoruz, depreme karşı olan korkuları yıkıyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün bir sitenin daha yıkımını yapıyoruz. 2012'de itibaren yapmış olduğumuz risk analizleri sonucu, Tuzla'da yaklaşık 2 bin 70 tane binanın 9 bin 500'e yakın bağımsız bölümdeki dönüşümlerinden bir tanesini daha gerçekleştiriyoruz. 60'a yakın sitenin dönüşümü gerçekleşti. Şu anda da 24, 25 siteyi riskli alan ilanı yaptık, dönüşümlerini gerçekleştireceğiz. Bugün o sitelerden bir tanesindeyiz, Marmados Sitesinin bir kısmının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Aslında bu bir yıkım değil, aslında bu biraz daha akıl işi, gönül işi ve karşılıklı anlaşmanın getirisi. Biz burada aslında güvensizliği yıkıyoruz, depreme karşı olan korkuları yıkıyoruz, biz burada vatandaşımızın deprem anında gelebilecek ölüm veya yıkım karşısındaki korkularını yıkmaya geldik. Biz bugün başlayacağımız süreçle birlikte depreme karşı güvenli evlerini teslim edeceğimiz, yaklaşık 24 aya yakın süreçte kendilerine teslim edip hayatlarını devam ettirecekler. Deprem anında korkmadan yaşayabilecekleri bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Bunu da hep beraber bizzat personelimizle, Tuzla halkının şirketi olan, Tuzla halkına ait olan Tuz-Yap vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz.

30 bin metrekare içerisinde aslında 300'e yakın daireyi kapsıyor. Şu anda yapacağımız yerde 100'e yakın sakinimiz olacak. Buraları düzelttikten sonra diğer yer de rezerv alan ilan edildi, oranın da rezerv alan görüşmeleriyle beraber orası da başlamış olacak. Bugüne kadar 9 bin 500'e yakın bağımsız bölümde dönüşümü gerçekleştirdik" dedi.

" İstanbul'un dışında şehir şehir gezip seçim çalışması yapmak yerine 2019'da verilmiş olan ' İstanbul'a hizmet' sözü gerçekleştirilmeli"

Başkan Yazıcı sözlerine, "Tuzla halkının şirketi olan Tuz-Yap ile beraber bu dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Kendileriyle biz görüşüyoruz, fakat şunu da arzu ederiz; İstanbul'un kamu kaynaklarının çok önemli bir kısmını, Tuzla halkı adına da büyük bir bütçe alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu dönüşüm süreçlerine girmesini istiyoruz. Şu ana kadar bir dairenin dahi dönüşümünü gerçekleştirmeyen sayın Başkan ve belediye yönetimini Tuzla'ya davet ediyoruz. İstanbul'un dışında şehir şehir gezip seçim çalışması yapmak ya da kongre çalışmaları yerine 2019'da verilmiş olan 'İstanbul'a hizmet' sözü gerçekleştirilmeli, özellikle Kahramanmaraş depreminden sonra deprem korusu daha da artmış olan İstanbullunun, Tuzlalının bu korkularına destek olacak olan hizmetleri bekliyoruz, sayın başkanı hizmete davet ediyoruz" diye devam etti.