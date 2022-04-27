Başkan Özkan'dan sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı hodri meydan!

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Sözde Ermeni soykırımı iddialarının, 1096 yılından beri vatanımıza karşı sürdürülen Haçlı Seferlerinin bir devamı olduğunu ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Sözde Ermeni soykırım iddiaları, 1096 yılından beri vatanımıza karşı sürdürülen Haçlı Seferlerinin bir devamıdır. İlk Haçlı seferinin fikri altyapısını oluşturan Papa II. Urbanus'un (Urban'ın) fikri temsilcileri, aynı gayeleri asla vazgeçmeden bugün de sürdürmekte, adeta Haçlı Seferlerini 21. yüzyılda da devam ettirmektedirler. En son, ABD Başkanı Joe Biden 24 Nisan 2022 Pazar günü 'sözde' Ermeni soykırımının sözde 107'inci yıl dönümünde bir açıklama yayınlayarak, 'Amerikan halkı bugün, yani 107 yıl sonra, soykırımda yok olan tüm Ermenileri onurlandırmaya devam ediyor' dedi. Sadece Biden değil, bu iftiralara başka devletlerin liderleri de iştirak etti.Bu iddia ve iftiraların, özellikle geçmişte yaşadığımız Haçlı saldırılarına asker ve destek olmuş ülke liderleri tarafından dile getirilmesi, bizim için asla şaşırtıcı değildir" dedi.

Utanmaz ve uslanmaz yüzlerine daima çarpmaktayız

"Sözde Ermeni soykırım iddiaları, 1000 yıldır maruz kaldığımız, Haçlı iddia ve iftiralarından başka bir şey değildir" diyen Başkan Ali Özkan, "Biz, bu iddiaların altında yatan gerçeklikleri sık sık suçüstü yapmakta, Haçlıların utanmaz ve uslanmaz yüzlerine daima çarpmaktayız. En son gerçekleştirdiğimiz Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen 42 teröristin 8'i Ermeni, 5'i Fransız, 7'si ABD'li, 3'ü İngiliz, 2'si Alman çıktı. Bu iş birliği, 10 asırdır mücadele ettiğimiz Haçlı yapısının, kahraman Mehmetçiğimiz tarafından kanı ve canı pahasına ele geçirilen son suçüstü fotoğraflarıdır. Bu fotoğraf, daha önce pek çoğunu büyük bir kederle yerleştirdiğimiz 'Haçlı Albümü'nün hafıza, vicdan, insaf ve haysiyet duygularına kazıdığımız son karesidir. Her 24 Nisan'da yeniden ısıtılarak küresel olarak gündeme getirilen soykırım iddiaları masum talepler değildir. Maatteessüf Haçlı iddia ve iftiraları, kimi gafil ve işbirlikçiler tarafından Gazi Meclisimizde de dile getirilmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Arşivlerimiz açıktır, gelin yüzleşin!

"Bu iddia ve iftiraların tartışılması ve kanıtlanması gereken merci siyaset arenaları değil ilim sahaları, tarih kürsüleri ve devlet arşivleridir" diyen Başkan Ali Özkan, "Defalarca arşivlerimizin, Ermeni araştırmacılar da dahil bütün araştırmacıların incelemesi için açık olduğunu ilan etmemize rağmen bu tekliflerimiz göz ardı edilmiş, bu tarihi mesele, politika amigolarının suiistimal konusu yapılmaya devam edilmiştir. Pek çok defa, devlet adamlarımız ve tarihçilerimiz tarafından gündeme getirilen iddia ve iftiraların bağımsız veya bağımlı fark etmez, komisyonlarca incelenerek araştırılması ve bir sonuca varılması talebimiz, bugüne kadar gereken ilmi ve insani karşılığı bulamamıştır. Bizim tarihimiz açık, alnımız aktır! Arşivler ve belgeler incelendiğinde görülecektir ki soykırım ve katliama uğratılan, Türk Milletinin bizzat kendisidir! Arşivlerimiz, haysiyetli bilim adamlarına açık olduğu kadar; politik amigolar, siyaset cazgırları ve Haçlı işbirlikçileri için de açıktır. Hodri meydan! Gelin ve iftiralarınızla, suçlarınızla, katliamlarınızla, haysiyetinizle yüzleşin" şeklinde konuştu.

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