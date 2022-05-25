Başkan Özkan, "Aşudu Deresi" ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Özkan, "Aşudu Deresi" ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi

AA - Ayhan İşcen - Güncel
 - Güncelleme:
Başkan Özkan, 'Aşudu Deresi' ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, 5 mahalleyi kapsayan "Aşudu Deresi Islah Projesi" hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, 5 mahalleyi kapsayan "Aşudu Deresi Islah Projesi" hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi.

Başkan Özcan, Kılıçbağı Mahalle Konağı'ndaki programda, projeyle alakalı kamuoyunda oluşturulan yanlış algının üzücü olduğunu belirterek, bu durumun mahallelere yapılacak olan hizmete zarar verdiğini söyledi.

Özkan, projenin detaylarına ilişkin bilgi vererek, "5 mahallemizi kapsayan altyapı projemiz Aşudu Deresi'nin çift taraflı 5'şer metre içeri girilerek istimlak edilip büyükşehir belediyesine devredilmesini kapsıyor. Biz dereyi çift taraflı istimlak çalışmalarını tamamlayıp Malatya Büyükşehir Belediyesine devredeceğiz. Onlarda hazırlayacakları proje ile altyapı çalışmasına başlayacak." dedi.

Kamuoyunda yanlış bilgi oluşturulduğunu aktaran Özkan, "Proje kapsamında talep olmadığı sürece dere kenarına beton duvar örülmeyecek. Sadece altyapı için yol açılıp bu hat üzerinden 5 mahallenin kanalizasyon ve isale hattı geçecek. Kamuoyunda oluşturulan 'turizme açılacak' bilgisi yanlış ve eksik bir bilgidir. Daha önce bununla ilgili bir proje hazırladık fakat istenmeyince gelen ödeneği geri iptal ettik. Şu an yapmak istediğimiz proje, buradaki 5 mahallenin alt yapı sorunlarını çözmek." diye konuştu.

Mahalle sakimleri ve muhtarlarda, söz alarak konuyla alakalı sorular sorup proje hakkında bilgi aldı.

AA / Ayhan İşcen - Güncel

İsa Özkan, İstimlak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title