Başkan Öntürk, Başarılı Öğrencilere Bilgisayar Hediye Etti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) ile Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında dereceye giren öğrencilere bilgisayar hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Öntürk, YKS'de ilk 1000'e giren 32 öğrenci ile LGS sınavında tam puan alan 10 öğrenciyi Antakya Gastronomi Evi'ndeki programda ağırladı.

Programda öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Öntürk, gençlere dizüstü bilgisayar hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öntürk, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başarılı gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Deprem kentinde bu tür başarıların çok kıymetli olduğunu vurgulayan Öntürk, şunları kaydetti:

"Sizleri tebrik ediyorum. Bizler şehrimizi ayağa kaldırırken, ekibimizle gece gündüz çalışırken, şehrimizi yeniden geleceğe hazırlarken, sizler de aldığınız eğitimlerle hem şehrimizin geleceğini hem de ülkemizin geleceğini hazırlıyorsunuz. Bu motivasyonunuzdan bir an olsun ayrı düşmeyin."

Öntürk, gençlerin eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

Programa AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, öğrenciler ve aileleri katıldı.