Başkan Gürkan, Muhtarlarla Birlikte Bakan Soylu İle Görüştü

MALATYA (Bültenler) - Ankara'da Malatya mahalle muhtarlarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gerçekleşen istişare toplantısında muhtarların talep ve önerilerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile paylaştı. Başkan Gürkan ile birlikte muhtarların yer aldığı görüşmede İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık'ta katıldı.

Başkan Gürkan, istişare toplantısında Bakan Soylu'ya Malatya Büyükşehir Belediyesinin mahallelerde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'dan görüşmeye katılan muhtarları dinleyerek istek ve taleplerini dinledi. Görüşmeye katılan muhtarlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile muhtarları bir araya getirdiği için teşekkür etti.

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