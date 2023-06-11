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Başkan Gürkan Buğday Pazarı'nda inceleme yaptı

Başkan Gürkan Buğday Pazarı'nda inceleme yaptı

Güncel Haberler

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Buğday Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Buğday Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gürkan ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Buğday Pazarı'nda esnafla sohbet etti, bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, esnaf için birçok yerde geçici iş yerlerinin kurulduğu ve esnafın yanında olduklarını belirtti.

Ramazan Özcan da Şire ve Buğday pazarının önemli bir proje olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Selahattin Gürkan Ramazan Özcan Güncel Haberler

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