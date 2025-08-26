Başkan Fatma Şahin'den Tarihi Yapılara Ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki tarihi han, hamam, cami ve türbelerde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Şahin, restorasyonu devam eden ve tamamlanan Pürsefa ve Kürkçü hanları, Yuşa Peygamber Türbesi, Göymen Pazar Hamamı, Zincirli Bedesten ve Şirvani Cami gibi tarihi yapılara incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Fatma Şahin, kentin medeniyet şehri olduğunu belirterek, "Gaziantep'teki ailelerimiz çok kıymetli, kentin tarihi dokusuna sahip çıkıyorlar. Biz de bir taraftan Kent Arşivi ile bu şehrin tarihini anlatıyoruz. Bir taraftan da bu şehirde çalışmayan han ve hamamın kalmaması için gayret sarf ediyoruz. Gücümüzü Gaziantep Modeli ile birleştirip kentimizin hazinelerini geleceğe taşıyacağız." ifadesini kullandı.