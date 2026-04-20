Çolakbayrakdar'dan Yemliha ve Mahzemin mahallelerine ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha ve Mahzemin mahallelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar ilk olarak Yemliha Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen yağmur ve şükür duası programına katıldı.

Burada konuşan Çolakbayrakdar, "509 yıldır devam eden bu kültürü birlik ve beraberlik içinde sürdürmek, bizler için büyük bir nimet. Bugün burada emeklerimizin karşılığını alabilmek, ektiğimiz tohumların yeşermesi ve mahsullerimizin bollukla sofralarımıza ulaşması için dua ediyoruz. İnşallah bu yıl da bereketli bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Ardından Mahzemin Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bölge sakinlerimize daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor, mahallelerimizin değerine değer katıyoruz. Bu topraklara layıkıyla hizmet vermek için çalışıyor, sizler de alın terinizle bu topraklara emek veriyorsunuz. Rabbim emeklerinizin karşılığını zayi etmesin. Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteğimizi artırarak sürdüreceğiz."