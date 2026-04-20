Çolakbayrakdar'dan Yemliha ve Mahzemin mahallelerine ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geleneksel yağmur duası programına katıldı ve Mahzemin Mahallesi'nde hizmetlerin artırılacağına dair açıklamalarda bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha ve Mahzemin mahallelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar ilk olarak Yemliha Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen yağmur ve şükür duası programına katıldı.

Burada konuşan Çolakbayrakdar, "509 yıldır devam eden bu kültürü birlik ve beraberlik içinde sürdürmek, bizler için büyük bir nimet. Bugün burada emeklerimizin karşılığını alabilmek, ektiğimiz tohumların yeşermesi ve mahsullerimizin bollukla sofralarımıza ulaşması için dua ediyoruz. İnşallah bu yıl da bereketli bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Ardından Mahzemin Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bölge sakinlerimize daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor, mahallelerimizin değerine değer katıyoruz. Bu topraklara layıkıyla hizmet vermek için çalışıyor, sizler de alın terinizle bu topraklara emek veriyorsunuz. Rabbim emeklerinizin karşılığını zayi etmesin. Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteğimizi artırarak sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü

Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü
Dronu görünce kaçak hatları iptal etti

Dronu görünce soluğu orada aldı
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim

Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine...
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı

Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi

Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi