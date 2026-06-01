Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, personelle bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesine katkı sağlayan belediye personeliyle bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Erkilet Osmangazi Mahallesi'ndeki Zabıta Karakolu'nda görev yapan zabıta ekibini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Buradan belediye hizmet binasına geçerek personelle bayramlaşan Çolakbayrakdar, işlemlerini gerçekleştirmek üzere belediyede bulunan vatandaşlarla da sohbet etti ve bayramlarını tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, bayram süresince kent genelinde vatandaşların huzurlu bir süreç geçirdiğini belirterek, bu noktada emeği geçen çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.