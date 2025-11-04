Haberler

Kocasinan'da AK Parti 23. Yılını Kutladı
Güncelleme:
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ak Parti'nin iktidara gelişinin 23. yılı dolayısıyla düzenlenen programda, partinin kuruluşundan bu yana Kocasinan teşkilatında görev yapmış kurucu kadrolar ve önceki ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile partililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, millet yolunda gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

İmkanlar ölçüsünde Kocasinan'daki tüm mahallelere hizmet ürettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"23 yıldır aralıksız olarak, dünya tarihinde eşi benzeri görülmeyen bir şekilde iktidarda kalarak millete, memlekete ve vatana hizmet ediyoruz. İnşallah bir ve beraber olarak hizmet etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Çünkü çevremize baktığımızda sadece Türkiye'nin değil, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dünyanın da ihtiyacı var. Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de ve diğer mazlum coğrafyalarda sesini çıkarabilen tek lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdiye kadar her bir mahallemizde, sokağımızda ve bölgemizde vatandaşımıza daha iyi hizmeti nasıl ulaştırırız, vatandaşımızın hayatını nasıl kolaylaştırırız ve yüzünü nasıl güldürürüz, bunun gayreti içerisindeyiz."

Çopuroğlu ise Kocasinan ilçesinde yapılan hizmetlerden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Okandan da Kocasinan'ın kırsalıyla ve merkeziyle bambaşka bir yer olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
