Başkan Çolakbayrakdar, 8 Yıl Sonra Öğrencileriyle Yeniden Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 yıl önce tanıştığı iki lise öğrencisiyle yeniden karşılaşarak duygusal anlar yaşadı. Ziyaret sırasında gençlerin başarılarını ve gelecekteki potansiyellerini vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, okul ziyaretinde 8 yıl önce etkinlikle tanıştığı iki lise öğrencisiyle yeniden karşılaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, 2017 yılında farklı etkinliklerde bir araya gelip fotoğraf çektirdiği Beril ve Ecrin ile Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesini ziyaretinde yeniden bir araya geldi.

8 yıl önce fidan dikme etkinliğinde tanıştığı Beril ile şiirleri Kocasinan Çocuk Dergisi'nde yayımlanan genç şair Ecrin ile yeniden karşılaşan Çolakbayradar, duygulandı.

İki öğrencinin 8 yıl önceki fotoğrafları göstermesiyle duygusal anlar yaşayan Çolakbayrakdar, "Zaman geçiyor ama gönülden gönüle kurulan bağın hiç değişmediğini görmek gerçekten çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrenci Beril ve Ecrin ile yakından ilgilenen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Beril ve Ecrin kızlarımız büyümüş, bugün ülkesine ve milletine hizmet edecek donanımlı gençler olarak karşımıza çıkmışlar. Onlar nezdinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Ülkemizde vatanına, milletine, toprağına ve bayrağına sahip çıkmak için küçük ya da büyük diye bir yaş kavramı yoktur. Hepimiz ailemizden ve öğretmenlerimizden aldığımız değerlerle yetişiriz. Yaş ilerledikçe bu değerlerin ne kadar anlamlı ve vazgeçilmez olduğunu daha iyi kavrarız. Sizler, güçlü ve büyük Türkiye'yi çok daha ileri seviyelere taşıyacak olan nesilsiniz."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

