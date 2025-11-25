Başkan Çolakbayrakdar, 8 Yıl Sonra Öğrencileriyle Yeniden Bir Araya Geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, okul ziyaretinde 8 yıl önce etkinlikle tanıştığı iki lise öğrencisiyle yeniden karşılaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, 2017 yılında farklı etkinliklerde bir araya gelip fotoğraf çektirdiği Beril ve Ecrin ile Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesini ziyaretinde yeniden bir araya geldi.

8 yıl önce fidan dikme etkinliğinde tanıştığı Beril ile şiirleri Kocasinan Çocuk Dergisi'nde yayımlanan genç şair Ecrin ile yeniden karşılaşan Çolakbayradar, duygulandı.

İki öğrencinin 8 yıl önceki fotoğrafları göstermesiyle duygusal anlar yaşayan Çolakbayrakdar, "Zaman geçiyor ama gönülden gönüle kurulan bağın hiç değişmediğini görmek gerçekten çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrenci Beril ve Ecrin ile yakından ilgilenen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Beril ve Ecrin kızlarımız büyümüş, bugün ülkesine ve milletine hizmet edecek donanımlı gençler olarak karşımıza çıkmışlar. Onlar nezdinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Ülkemizde vatanına, milletine, toprağına ve bayrağına sahip çıkmak için küçük ya da büyük diye bir yaş kavramı yoktur. Hepimiz ailemizden ve öğretmenlerimizden aldığımız değerlerle yetişiriz. Yaş ilerledikçe bu değerlerin ne kadar anlamlı ve vazgeçilmez olduğunu daha iyi kavrarız. Sizler, güçlü ve büyük Türkiye'yi çok daha ileri seviyelere taşıyacak olan nesilsiniz."