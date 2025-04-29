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Başkan Çetinsoy 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Programında Soruları Yanıtladı

Başkan Çetinsoy 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Programında Soruları Yanıtladı
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, düzenlenen programda vatandaşların sorularını yanıtlayarak taleplerini dinledi. Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ile diğer önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Günkırı İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çetinsoy, programa katılanların sorularını yanıtladı, talep ve önerilerini dinledi.

Programın düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Çetinsoy'a teşekkür etti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, İlçe Başkanı Nihat Yavuz, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
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