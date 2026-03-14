Çerçioğlu'nun avukatı: Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacağız

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun avukatı Eylül Tanrıverdi, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte 5 kişinin gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamanın 'gerçek dışı ve iftira niteliğinde' olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte 5 kişinin gözaltına alınmasının ardından CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun transfer bedeli olarak Günel'in kellesi istendi" açıklamasında bulundu.

Tezcan'ın kamuoyuna yansıyan açıklamasını, 'gerçeklikten uzak iftira' niteliğinde olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun avukatı Eylül Tanrıverdi, yazlı açıklama yaparak, Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

