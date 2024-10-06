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Başkan Büyükkılıç'tan Talas'a Ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Talas'a Ziyaret
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek kentteki yatırım ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdağan ile Talas Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükkılıç, ziyarette kentteki yatırım ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunarak, misafirperverliğinden dolayı Yalçın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel

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