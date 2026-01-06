Haberler

Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi ve vatandaşlarla sıcak sohbetler gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Caddesi'nde ziyaret ettiği esnaf ile vatandaşlara tatlı ikram eden Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Çocuklarla da bir araya gelen Büyükkılıç, kendileriyle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Büyükkılıç'a ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık
Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası