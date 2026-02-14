Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşları ile Toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gönüllü kültür kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, kentin geleceğine dair istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Kayseri Mutfağı'nda gerçekleştirilen Gönüllü Kültür Kuruluşları Aylık Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Mehmet Yurdakul, dernek yönetimi ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin olmazsa olmaz felsefeleri olduğunu belirterek, kentin çok iyi noktaya geldiğini, ülke genelinde Kayseri'nin belediyecilikte rol model olduğunu anlattı.

30 büyükşehir arasında suyu hem kaliteli ve nitelikli hem de en ucuz kullanan ikinci şehrin Kayseri olduğunu ifade eden Büyükkılıç, insan odaklı hizmetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Büyükkılıç, kentte yakın zamanda hizmete giren ve yapımı devam eden bazı projelerle ilgili de bilgi verdi.