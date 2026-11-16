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Başkan Büyükkılıç, Ertuğrul Gazi'de 12,5 kilometrelik yağmur suyu hattını denetledi

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Başkan Büyükkılıç, Ertuğrul Gazi'de 12,5 kilometrelik yağmur suyu hattını denetledi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sürdürdüğü yağmur suyu kolektör ve şebeke hattı çalışmalarını denetledi. Büyükkılıç, 12,5 kilometrelik hattın şu anda 400 metresinin yapıldığı bilgisini verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından sürdürülen yağmur suyu kolektör ve şebeke hattı yapım çalışmalarını denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde KASKİ tarafından sürdürülen yağmur suyu kolektör ve şebeke hattı yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükkılıç, proje hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kent genelinde KASKİ'nin önemli altyapı çalışmaları yaptığını belirtti.

KASKİ'nin yaptığı projelerin önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"12,5 kilometrelik yağmur suyuyla ilgili taşkın konusunu çözme yönünde kapalı devre bir çalışma yapılıyor. Bu 12,5 kilometrenin şu anda 400 metresi yapılmış. Bu sezon inşallah en az 2 kilometre, hava şartları müsaade ederse daha da ilerleyerek yol alınacağı yönünde bilgi verilmiş oluyor. Ertuğrul Gazi Mahallemizi inşallah rahatlatacak olan bir çalışma."

Kaynak: AA
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