Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulunarak belediyenin projeleri hakkında bilgi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Ziyarette, belediyenin çalışmalarını anlatan Bozbey, yürüttükleri projeler hakkında bilgiler verdi.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
