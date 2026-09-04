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Yakakent'te Zabıta Haftası Kutlaması

Yakakent'te Zabıta Haftası Kutlaması
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Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Zabıta Haftası dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan zabıta personeliyle bir araya geldi.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Zabıta Haftası dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan zabıta personeliyle bir araya geldi.

İlçede kamu düzeninin sağlanması ve belediye hizmetlerinin düzenli yürütülmesinde zabıta ekiplerinin önemli görev üstlendiğini belirten Aydoğdu, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Aydoğdu, zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı kutlayarak görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA
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