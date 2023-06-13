Başkan Asya'ya Afet Bölgesi Hizmet Ödülü verildi

Medya Ankara Haber Portalı tarafından organize edilen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyona deprem nedeniyle bir kategori daha eklenerek afet bölgesinde yaptığı etkin çalışmalarla öne çıkan kişi ve kurumlarda ödüllendirildi.

BAŞKAN ASYA'YA ANLAMLI ÖDÜL

Programa katılan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da 6 Şubat depremi sonrası afet bölgesinde yapılan hizmetlerden dolayı 'Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü'ne layık görüldü. Hizmetleri ve başarıları ile öne çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, idareciler, STK temsilcileri, sanatçılar, medya çalışanları, sporcular ve iş dünyasından isimler ödüllerine kavuştuğu programda Başkan Asya da anlamlı bir ödül aldı.

"HEP ORADAYDIK"

Teknopark Ankara konferans salonunda gerçekleştirilen ve Işıl Açıkkar'ın sunduğu törende ödülünü alan Başkan Asya burada yaptığı konuşmada, "Deprem felaketinden dolayı ödül almak hem mahzun olma sebebi hem de örneklik sebebidir. Hele ki hiç bir Türk insanı deprem bölgesine bir hizmet götürürken bir ödül almayı tahmin etmemiştir, bizler de etmedik. Afet anında tüm belediyeler, kurumlar, sivil toplum kuruluşları adeta seferber olmuşlardı. Bizler de hep oradaydık. Rabbim bir daha o acıyı bu millete göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde herkesin görevini gönülden yaptığını müşahede ettik. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Bizleri ve ülkemizi her türlü kaza, bela ve afetten muhafaza eylesin. Bizleri bu ödüle layık gören komitenize teşekkür eder, saygılar sunarım" dedi.