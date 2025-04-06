Berhan Şimşek genel başkanlık yarışında saf dışı kaldı! Kurultay'da tek aday Özgür Özel

CHP Kurultayı'nda flaş gelişme! Özgür Özel yarışta tek başına kaldı
Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi

Başvuruyu 5 dakika ile kaçırdı, soluğu Özel'in yanında aldı
CHP kurultayında Deniz Baykal krizi

CHP kurultayında Deniz Baykal krizi
Petrol fiyatları dibe vurdu, akaryakıta dev indirim göründü

Araç sahipleri havalara uçacak! Dev indirim bekleniyor

Başkan Aksun'dan Anadolu Ajansı'nın 105. Yılına Kutlama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ajansın milli mücadelenin tarihindeki önemine vurgu yaptı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aksun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının milletin bağımsızlık mücadelesinde üstlendiği tarihi misyonu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlık mücadelesinde üstlendiği tarihi misyonla kurulan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Milli Mücadelenin sesi olarak doğan Anadolu Ajansına emek veren tüm çalışanları tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ajansın kuruluşuna katkı sunan herkesi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.