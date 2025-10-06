Başkalede Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.