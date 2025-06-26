Başkale'de Yeni Tarım ve Orman Müdürlüğü Binası Açıldı

Başkale'de Yeni Tarım ve Orman Müdürlüğü Binası Açıldı
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Van'ın Başkale ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası açıldı. Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, açılışta ilçede tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.

Van'ın Başkale ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası açıldı.

Açılış programında konuşan Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, ilçede yapılan yatırımlarla tarım ve hayvancılık alanında vatandaşlara daha iyi hizmet verileceğini söyledi.

Erdoğan, binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokol üyelerinin açılış kurdelesini keserek binayı gezmesiyle sona eren programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
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