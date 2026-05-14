Van'da kontrolden çıkan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Van-Hakkari kara yolunun Gedikbaşı mevkisinde N.K. yönetimindeki 59 YD 323 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kadın hayatını kaybetti, sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Yaralılar Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.