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Başkale'de Mevsimin İlk Karı Yağdı, Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Başkale'de Mevsimin İlk Karı Yağdı, Sürücüler Zor Anlar Yaşadı
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Van'ın Başkale ilçesinde mevsimin ilk karı yağarken, 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı sürücüleri zor durumda bıraktı.

VAN'ın Başkale ilçe merkezi ile 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Başkale'ye de mevsimin ilk karı düştü. Soğuk havanın etkili olduğu Başkale ilçe merkezi ile ilçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de yoğun kar yağışı yaşandı. Yağışın etkili olduğu kara yolunda sürücüler, zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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