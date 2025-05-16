Başkale'de 'Kitap Van Projesi' ile Okuma Alışkanlığı Teşvik Edildi

Başkale'de 'Kitap Van Projesi' ile Okuma Alışkanlığı Teşvik Edildi
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Van'ın Başkale ilçesinde 'Kitap Van Projesi' kapsamında en çok kitap okuyan öğrenci ve kursiyerlere ödüller verildi. Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, kitap okuma alışkanlığının önemini vurguladı ve okumanın bireyin düşünme yetisini zenginleştirdiğini söyledi.

Van'ın Başkale ilçesinde "Kitap Van Projesi" kapsamında en çok kitap okuyan öğrenci ve kursiyerler ödüllendirildi.

Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, öğrenci ve Aile Destek Merkezi kursiyeriyle makamında bir araya geldi.

Proje kapsamında en çok kitap okuyan öğrenci ve kursiyerleri ödüllendiren Erdoğan, kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çekti.

Kitap okumayı teşvik etmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Kitaplar yalnızca bilgi kaynağı değildir. Kitaplar, hayal gücünü geliştiren, bireyi düşünmeye ve sorgulamaya teşvik eden en güçlü araçlardır. Her yaşta okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için hep birlikte çalışmalıyız." dedi.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
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